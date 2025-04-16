Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Центральная, 32/3
61.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони: -33,20 грн
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
62.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
69.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Аулы, ул. Центральная, 15-А
106.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
128.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
130.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
138.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
139.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
153.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
153.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
155.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
157.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
164.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
164.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 19-Б
189.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
211.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
212.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
214.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони: -1,40 грн