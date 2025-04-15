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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Запорожье
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-10,20 грн
195,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
80.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
81.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
81.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-33,20 грн
172,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
82.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Аулы, ул. Центральная, 15-А
93.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
121.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
196.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 21 мин
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
199.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
228.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
240.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
258.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
261.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
262.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
190,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
273.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
203,68
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
276.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
288.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
190,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
297.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
190,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
297.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 19-Б
322.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
183,00
грн
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