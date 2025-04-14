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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Одесса
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доброслав, ул. Центральная, 64
42.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
191,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коблево, ул. Одесская, 2/3
44.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони:
-1,40 грн
206,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
132.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
198,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
153.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
197,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
153.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
224,82
Экономия при брони:
-13,88 грн
210,94
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 19-Б
173.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
191,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 103-В
183.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
191,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 5
191.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
250.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
260.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
274.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,92
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
286.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Монастырище, ул. Сагайдачного, 2/4
286.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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