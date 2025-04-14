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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
102.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
203,68
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
182.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
189.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Аулы, ул. Центральная, 15-А
206.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-10,20 грн
195,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
242.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
277.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
282.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
303.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
303.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-33,20 грн
172,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
303.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
309.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
330.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Подорожник
Канев, ул. Энергетиков, 166
348.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
352.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
203,15
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
366.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
374.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
378.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
199,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
398.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,92
грн
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