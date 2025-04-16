Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Доброслав, ул. Центральная, 64
79.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
88.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
115.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
116.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 19-Б
149.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Центральная, 32/3
179.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Народная аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Покров, ул. Центральная, 44/19
179.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони: -33,20 грн
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
180.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
180.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
192.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
202.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
204.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
222.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Бажаемо здоровья
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
236.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
243.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
252.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN