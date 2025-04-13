Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
199,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Радомышль, пл. Соборная, 2
90.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,99
грн
Забронировать
Подорожник
Канев, ул. Энергетиков, 166
99.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коростень, ул. Князя Ярослава Мудрого, 56
144.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
Экономия при брони:
-1,80 грн
206,40
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
168.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Монастырище, ул. Сагайдачного, 2/4
170.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
170.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,92
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
193,00
Экономия при брони:
-5,79 грн
187,21
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Соборности, 2
205.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Анны Ярославны, 17
206.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,92
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
206.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
225,05
Экономия при брони:
-11,14 грн
213,91
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
215.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
217.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Олевск, ул. Промышленная, 3
219.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
Забронировать
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
228.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
236.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
239.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
203,15
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
239.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
248.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню