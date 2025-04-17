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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Монастырище, ул. Сагайдачного, 2/4
99.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Героев АТО, 5/1
106.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
199,70
Экономия при брони:
-3,90 грн
195,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
189,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
195,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
Экономия при брони:
-13,40 грн
195,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
171,02
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
110.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
195,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 2/3-А
110.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 19
111.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-9,40 грн
195,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
112.0 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
195,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 21/2
112.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
Экономия при брони:
-11,70 грн
195,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
118.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,92
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
131.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
193,00
Экономия при брони:
-5,79 грн
187,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
141.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Радомышль, пл. Соборная, 2
150.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
172,99
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25/11
151.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
204,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 18-А
152.2 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 4
154.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
184,50
грн
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