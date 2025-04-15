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Цифран (Cifran)
Цифран (Cifran)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
12.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Аулы, ул. Центральная, 15-А
38.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-10,20 грн
195,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
107.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
174,34
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
109.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
109.6 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
Экономия при брони:
-33,20 грн
172,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
109.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
129.9 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 106
143.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Центральная, 21
173.3 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
209,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
181.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
201.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
205,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
204.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
203,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
212.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
173,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
245.8 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
166,43
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
270.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
170,59
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
283.7 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
198,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
287.1 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
198,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Европейская, 44-А
289.4 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
207,50
грн
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Подорожник
Канев, ул. Энергетиков, 166
296.5 км
Цифран таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10
SUN
208,20
грн
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