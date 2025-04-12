Мовекс Актив оказывает противовоспалительное, обезболивающие, хондропротекторное и регенеративное действие. Замедляет процессы повреждения хрящевой ткани и резорбцию костной ткани, восстанавливает хрящевую ткань, ускоряет образование костной мозоли при травмах, способствует восстановлению функции суставов.

Фармакодинамика. Глюкозамин является субстратом построения суставного хряща и стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Любое неблагоприятное влияние (заболевание, возрастные нарушения обмена веществ, травматизм) уменьшает его синтез и концентрацию в соединительной ткани, которая приводит к нарушению структуры, функции суставов и появлению боли. Гликозаминогликаны и протеогликаны являются частью сложной матрицы, из которой состоит хрящ.

Глюкозамин входит в состав эндогенных гликозаминогликанов хрящевой ткани, стимулирует выработку протеогликанов и увеличивает поглощение сульфата суставным хрящом.

Таким образом, глюкозамин восполняет эндогенный дефицит глюкозамина. Принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты, чем противодействует прогрессированию дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и окружающих мягких тканях; стимулирует образование хондроитинсерной кислоты, нормализует накопление кальция в костной ткани, способствует восстановлению функций суставов и исчезновению болевого синдрома.

Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Он замедляет резорбцию костной ткани, процессы дегенерации хрящевой ткани и уменьшает потерю кальция. Оказывает хондропротекторное действие в нормальных условиях и в условиях деструкции хрящевой ткани, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. Препятствует сжатию соединительной ткани, «смазывает» суставные поверхности и нормализует выработку суставной жидкости.

Калия диклофенак является НПВП с анальгезирующим, противовоспалительным и антипиретическим действием, имеет быстрое начало действия, что особенно важно для лечения острой боли при воспалении. В основе механизма действия — ингибирование синтеза простагландинов, которые играют главную роль в развитии воспаления, боли и лихорадки. Противовоспалительные, анальгетические и антипиретические свойства НПВП связаны с их способностью ингибировать синтез простагландинов путем блокирования синтеза фермента ЦОГ. Снижает боль в состоянии покоя и при движении, уменьшает проявления утренней скованности в суставах, отек мягких тканей, улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Диклофенак калия подавляет преимущественно фазу экссудации, в меньшей мере — пролиферации, снижая синтез коллагена и связанное с этим склерозирование тканей.

Фармакокинетика. Глюкозамина сульфат. Биодоступность глюкозамина при пероральном применении — 25–26%. После распределения в тканях самые большие концентрации определяются в печени, почках и хрящевой ткани. Около 90% глюкозамина, который поступает в организм при пероральном применении, в виде соли глюкозамина всасывается в тонком кишечнике и через портальный кровоток поступает в печень. Значительная часть глюкозамина, который всасывается, метаболизируется в печени. Распадается до мочевины, воды и углекислого газа. Около 30% принятой дозы продолжительное время персистирует в соединительной ткани. Выводится главным образом почками и в очень незначительном количестве — с калом.

Хондроитина сульфат. После однократного приема хондроитина С max в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч. Концентрация в синовиальной жидкости превышает таковую в плазме крови. Биодоступность хондроитина сульфата составляет 13–15%. Выделяется почками на протяжении 24 ч.

Калия диклофенак не кумулируется. С max в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — 99,7%. Проникает в синовиальную жидкость. Системный клиренс активного вещества — 263 мл/мин. Т ½ из плазмы крови — 1–2 ч. 60% выводится почками в виде метаболитов, менее 1% — почками в неизмененном виде, остаток — в виде метаболитов с желчью.