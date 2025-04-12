Мовекс® Актив (Movex® Active)
Мовекс Актив инструкция по применению
Состав
Диклофенак калия - 50 мг
Глюкозамина сульфат - 500 мг
Хондроитина сульфат натрия - 400 мг
Фармакологические свойства
Мовекс Актив оказывает противовоспалительное, обезболивающие, хондропротекторное и регенеративное действие. Замедляет процессы повреждения хрящевой ткани и резорбцию костной ткани, восстанавливает хрящевую ткань, ускоряет образование костной мозоли при травмах, способствует восстановлению функции суставов.
Фармакодинамика. Глюкозамин является субстратом построения суставного хряща и стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Любое неблагоприятное влияние (заболевание, возрастные нарушения обмена веществ, травматизм) уменьшает его синтез и концентрацию в соединительной ткани, которая приводит к нарушению структуры, функции суставов и появлению боли. Гликозаминогликаны и протеогликаны являются частью сложной матрицы, из которой состоит хрящ.
Глюкозамин входит в состав эндогенных гликозаминогликанов хрящевой ткани, стимулирует выработку протеогликанов и увеличивает поглощение сульфата суставным хрящом.
Таким образом, глюкозамин восполняет эндогенный дефицит глюкозамина. Принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты, чем противодействует прогрессированию дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и окружающих мягких тканях; стимулирует образование хондроитинсерной кислоты, нормализует накопление кальция в костной ткани, способствует восстановлению функций суставов и исчезновению болевого синдрома.
Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Он замедляет резорбцию костной ткани, процессы дегенерации хрящевой ткани и уменьшает потерю кальция. Оказывает хондропротекторное действие в нормальных условиях и в условиях деструкции хрящевой ткани, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. Препятствует сжатию соединительной ткани, «смазывает» суставные поверхности и нормализует выработку суставной жидкости.
Калия диклофенак является НПВП с анальгезирующим, противовоспалительным и антипиретическим действием, имеет быстрое начало действия, что особенно важно для лечения острой боли при воспалении. В основе механизма действия — ингибирование синтеза простагландинов, которые играют главную роль в развитии воспаления, боли и лихорадки. Противовоспалительные, анальгетические и антипиретические свойства НПВП связаны с их способностью ингибировать синтез простагландинов путем блокирования синтеза фермента ЦОГ. Снижает боль в состоянии покоя и при движении, уменьшает проявления утренней скованности в суставах, отек мягких тканей, улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Диклофенак калия подавляет преимущественно фазу экссудации, в меньшей мере — пролиферации, снижая синтез коллагена и связанное с этим склерозирование тканей.
Фармакокинетика. Глюкозамина сульфат. Биодоступность глюкозамина при пероральном применении — 25–26%. После распределения в тканях самые большие концентрации определяются в печени, почках и хрящевой ткани. Около 90% глюкозамина, который поступает в организм при пероральном применении, в виде соли глюкозамина всасывается в тонком кишечнике и через портальный кровоток поступает в печень. Значительная часть глюкозамина, который всасывается, метаболизируется в печени. Распадается до мочевины, воды и углекислого газа. Около 30% принятой дозы продолжительное время персистирует в соединительной ткани. Выводится главным образом почками и в очень незначительном количестве — с калом.
Хондроитина сульфат. После однократного приема хондроитина Сmax в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч. Концентрация в синовиальной жидкости превышает таковую в плазме крови. Биодоступность хондроитина сульфата составляет 13–15%. Выделяется почками на протяжении 24 ч.
Калия диклофенак не кумулируется. Сmax в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — 99,7%. Проникает в синовиальную жидкость. Системный клиренс активного вещества — 263 мл/мин. Т½ из плазмы крови — 1–2 ч. 60% выводится почками в виде метаболитов, менее 1% — почками в неизмененном виде, остаток — в виде метаболитов с желчью.
Показания Мовекс Актив
- лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые сопровождаются признаками воспаления, болью, дегенеративно-дистрофическими изменениями хрящевой ткани суставов и позвоночника, снижением подвижности суставов;
- остеоартриты, периартриты (в том числе коленного, тазобедренного суставов, межпозвонковый остеохондроз, спондилоартроз), ревматоидный артрит, переломы и травмы (для ускорения образования костной мозоли), посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата (вследствие растяжения, ударов).
Применение Мовекс Актив
c 18 лет. На протяжении первых 3 нед назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Схему лечения подбирают индивидуально. Таблетки принимают внутрь, запивая небольшим количеством жидкости.
По назначению врача лечение может быть более продолжительным.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не применять при наличии аллергии на моллюсков. Фенилкетонурия, склонность к кровотечениям, тромбофлебит, сахарный диабет, язва желудка или кишечника и др. Период беременности и кормления грудью. Возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо.
Со стороны ЖКТ: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, ощущение спазмов, диспепсия, вздутие живота, анорексия, желудочно-кишечные кровотечения (кровавая рвота, мелена, диарея с примесью крови), язвы желудка и кишечника, которые сопровождаются или не сопровождаются кровотечением или перфорацией, афтозный стоматит, глоссит, нарушения со стороны пищевода, возникновение диафрагмоподобных стриктур в кишечнике, нарушения со стороны нижних отделов кишечника, такие как неспецифический геморрагический колит, обострение неспецифического язвенного колита или болезни Крона, запор, панкреатит.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, нарушение чувствительности, включая парестезии, нарушения памяти, дезориентация, бессонница, раздражительность, судороги, депрессия, ощущение тревоги, ночные кошмары, тремор, психические нарушения, асептический менингит и др.
Со стороны органов чувств: нарушение зрения (нечеткость зрения, диплопия), нарушение слуха, шум в ушах, нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны кожи: кожная сыпь, крапивница, буллезные высыпания, экзема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла (острый токсический эпидермальный некролиз), эритродермия (эксфолиативный дерматит), выпадение волос, фотосенсибилизация, пурпура, включая аллергическую пурпуру и др.
Со стороны почек: отеки, ОПН, гематурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз.
Со стороны печени: повышение уровня аминотрансфераз в плазме крови, гепатит, сопровождающийся или не сопровождающийся желтухой, молниеносный гепатит и др.
Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия, агранулоцитоз.
Реакции повышенной чувствительности: системные анафилактические/анафилактоидные реакции, включая артериальную гипотензию, васкулит, пневмонит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, боль в груди, АГ, застойная сердечная недостаточность и др.
Особые указания
не превышать рекомендованную дозу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат применяют у пациентов в возрасте с 18 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может влиять на скорость реакции, поэтому не рекомендуется применять его при управлении транспортными средствами или работе со сложными механизмами.
Взаимодействия
увеличивает всасывание тетрациклинов, снижает всасывание пенициллинов и хлорамфеникола.
Передозировка
симптомы: летаргия, сонливость, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, которые в основном носят обратимый характер и исчезают после проведения симптоматической терапии. Возможны желудочно-кишечное кровотечение, АГ, ОПН, угнетение дыхания, кома. Анафилактоидные реакции, которые возникали при приеме препарата в терапевтических дозах, также могут быть следствием передозировки.
При передозировке следует провести симптоматическую и поддерживающую терапию. Специфического антидота нет. Пациентам с симптомами передозировки в первые 4 ч после приема препарата рекомендуется искусственно вызвать рвоту и/или принять активированный уголь. Форсированный диурез, подщелачивание мочи, гемодиализ или гемоперфузия могут быть неэффективными вследствие высокой способности связывания с белками.
Условия хранения
при температуре <25 °C.