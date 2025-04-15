Мовекс® Актив (Movex® Active)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,44
Экономия при брони: -104,11 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -69,80 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,40
Экономия при брони: -116,10 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -69,50 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,40
Экономия при брони: -116,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
557,88
Экономия при брони: -119,04 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
869,11
Экономия при брони: -166,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
575,15
Экономия при брони: -136,31 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
853,72
Экономия при брони: -174,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,30
Экономия при брони: -79,30 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
782,50
Экономия при брони: -92,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
520,00
Экономия при брони: -72,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,50
Экономия при брони: -64,50 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
782,50
Экономия при брони: -92,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
519,40
Экономия при брони: -71,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,70
Экономия при брони: -116,40 грн