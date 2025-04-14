Мовекс® Актив (Movex® Active)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
534,63
Экономия при брони: -63,83 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
808,12
Экономия при брони: -85,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
561,36
Экономия при брони: -114,28 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
833,00
Экономия при брони: -132,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
549,64
Экономия при брони: -101,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
540,94
Экономия при брони: -86,34 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
819,25
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
558,31
Экономия при брони: -104,88 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
828,46
Экономия при брони: -77,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,10
Экономия при брони: -103,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,95
Экономия при брони: -104,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
833,85
Экономия при брони: -144,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
563,89
Экономия при брони: -109,44 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
862,42
Экономия при брони: -83,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,82
Экономия при брони: -97,54 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
835,18
Экономия при брони: -184,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
562,68
Экономия при брони: -121,07 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
850,44
Экономия при брони: -161,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
564,05
Экономия при брони: -53,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,40
Экономия при брони: -62,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
821,60
Экономия при брони: -90,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
534,12
Экономия при брони: -79,76 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
840,82
Экономия при брони: -111,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
562,10
Экономия при брони: -115,13 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
875,83
Экономия при брони: -147,53 грн