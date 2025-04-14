Мовекс® Актив (Movex® Active)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
562,41
Экономия при брони: -101,28 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
860,16
Экономия при брони: -141,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,82
Экономия при брони: -85,69 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
767,82
Экономия при брони: -48,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
562,57
Экономия при брони: -36,80 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
860,41
Экономия при брони: -56,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -67,50 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
783,20
Экономия при брони: -99,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
534,53
Экономия при брони: -72,85 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
841,46
Экономия при брони: -163,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
858,39
Экономия при брони: -91,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,50
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,81
Экономия при брони: -84,09 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
834,77
Экономия при брони: -156,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
555,99
Экономия при брони: -94,31 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
850,33
Экономия при брони: -172,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
554,88
Экономия при брони: -91,57 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
823,37
Экономия при брони: -105,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
532,07
Экономия при брони: -63,01 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
837,60
Экономия при брони: -131,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
540,77
Экономия при брони: -71,16 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
825,95
Экономия при брони: -119,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
528,95
Экономия при брони: -60,07 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
832,68
Экономия при брони: -99,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,26
Экономия при брони: -79,95 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
821,73
Экономия при брони: -103,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,41
Экономия при брони: -64,10 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
786,90
Экономия при брони: -68,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
552,66
Экономия при брони: -83,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,85
Экономия при брони: -77,18 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
850,97
Экономия при брони: -116,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
534,12
Экономия при брони: -59,58 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
815,78
Экономия при брони: -136,23 грн