Киев
Мовекс® Актив (Movex® Active)

Мовекс® Актив (Movex® Active)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 440 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -16,60 грн
461,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
770,80
Экономия при брони: -54,00 грн
716,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -48,90 грн
463,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
514,34
Экономия при брони: -78,17 грн
436,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
532,10
Экономия при брони: -82,63 грн
449,47 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
814,45
Экономия при брони: -118,04 грн
696,41 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,18
Экономия при брони: -82,56 грн
460,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,06
Экономия при брони: -91,46 грн
454,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
851,30
Экономия при брони: -117,06 грн
734,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -48,90 грн
463,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
560,92
Экономия при брони: -107,15 грн
453,77 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
832,60
Экономия при брони: -136,41 грн
696,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
816,27
Экономия при брони: -122,60 грн
693,67 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,58
Экономия при брони: -15,53 грн
502,05 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,76
Экономия при брони: -24,20 грн
782,56 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
445,50 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
445,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
535,09
Экономия при брони: -88,10 грн
446,99 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
804,73
Экономия при брони: -111,06 грн
693,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -50,50 грн
461,90 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
705,00 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
445,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
455,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
748,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,39
Экономия при брони: -20,13 грн
525,26 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
828,10
Экономия при брони: -27,93 грн
800,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,99
Экономия при брони: -82,95 грн
454,04 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
845,33
Экономия при брони: -144,33 грн
701,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -54,40 грн
463,10 грн
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