Мовекс® Актив (Movex® Active)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 440 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -16,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
770,80
Экономия при брони: -54,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
514,34
Экономия при брони: -78,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
532,10
Экономия при брони: -82,63 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
814,45
Экономия при брони: -118,04 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,18
Экономия при брони: -82,56 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,06
Экономия при брони: -91,46 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
851,30
Экономия при брони: -117,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
560,92
Экономия при брони: -107,15 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
832,60
Экономия при брони: -136,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
816,27
Экономия при брони: -122,60 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,58
Экономия при брони: -15,53 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,76
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
535,09
Экономия при брони: -88,10 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
804,73
Экономия при брони: -111,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -50,50 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,39
Экономия при брони: -20,13 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
828,10
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,99
Экономия при брони: -82,95 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
845,33
Экономия при брони: -144,33 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -54,40 грн