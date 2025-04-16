Мовекс® Актив (Movex® Active)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
760,40
Экономия при брони: -79,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
540,67
Экономия при брони: -115,19 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
851,14
Экономия при брони: -136,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
570,42
Экономия при брони: -89,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
846,70
Экономия при брони: -48,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
540,83
Экономия при брони: -114,93 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
826,03
Экономия при брони: -155,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
544,81
Экономия при брони: -102,44 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
865,17
Экономия при брони: -185,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,83
Экономия при брони: -101,64 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
847,83
Экономия при брони: -168,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -74,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
759,80
Экономия при брони: -78,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
858,33
Экономия при брони: -179,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
538,40
Экономия при брони: -99,84 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
839,37
Экономия при брони: -174,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
808,90
Экономия при брони: -127,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
544,97
Экономия при брони: -106,41 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
849,60
Экономия при брони: -170,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
539,08
Экономия при брони: -100,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
535,86
Экономия при брони: -96,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
843,56
Экономия при брони: -179,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,90
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
572,43
Экономия при брони: -109,77 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
849,69
Экономия при брони: -185,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
532,17
Экономия при брони: -106,99 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
812,81
Экономия при брони: -141,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -69,10 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
759,80
Экономия при брони: -78,50 грн