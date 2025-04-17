Мовекс® Актив (Movex® Active)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
844,04
Экономия при брони: -176,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,50
Экономия при брони: -56,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
760,40
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
550,24
Экономия при брони: -111,72 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
857,83
Экономия при брони: -190,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -56,80 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,40
Экономия при брони: -108,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,52
Экономия при брони: -108,02 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
826,65
Экономия при брони: -159,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
859,03
Экономия при брони: -191,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
532,33
Экономия при брони: -84,59 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
812,01
Экономия при брони: -144,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
568,14
Экономия при брони: -120,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -62,20 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
760,40
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
551,64
Экономия при брони: -110,61 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
835,46
Экономия при брони: -143,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
534,99
Экономия при брони: -87,74 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
796,80
Экономия при брони: -104,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -22,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
726,30
Экономия при брони: -28,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,30
Экономия при брони: -71,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -61,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -56,80 грн