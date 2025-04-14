Мовекс® Актив (Movex® Active)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
844,93
Экономия при брони: -155,79 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,85
Экономия при брони: -78,32 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
835,77
Экономия при брони: -30,91 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,97
Экономия при брони: -70,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
841,87
Экономия при брони: -131,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,39
Экономия при брони: -89,32 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
811,33
Экономия при брони: -101,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,80
Экономия при брони: -71,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,73
Экономия при брони: -75,34 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
795,66
Экономия при брони: -121,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
544,00
Экономия при брони: -102,22 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
831,94
Экономия при брони: -122,03 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,40
Экономия при брони: -71,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
836,47
Экономия при брони: -31,63 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
537,04
Экономия при брони: -27,60 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
845,41
Экономия при брони: -43,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
552,93
Экономия при брони: -97,86 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
836,35
Экономия при брони: -174,21 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
811,19
Экономия при брони: -123,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,90
Экономия при брони: -22,70 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,70
Экономия при брони: -103,00 грн