Мовекс® Актив (Movex® Active)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
529,20
Экономия при брони: -91,30 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
848,59
Экономия при брони: -158,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,33
Экономия при брони: -98,13 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
823,69
Экономия при брони: -66,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,69
Экономия при брони: -98,69 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
850,73
Экономия при брони: -71,88 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,51
Экономия при брони: -99,51 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
834,71
Экономия при брони: -55,86 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
478,50
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -63,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
544,46
Экономия при брони: -105,86 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
831,58
Экономия при брони: -130,03 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
556,30
Экономия при брони: -108,92 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
825,48
Экономия при брони: -142,52 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
536,80
Экономия при брони: -89,42 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
836,87
Экономия при брони: -153,91 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -69,00 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
822,40
Экономия при брони: -128,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
541,03
Экономия при брони: -102,43 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
851,70
Экономия при брони: -150,12 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -63,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,71
Экономия при брони: -113,92 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
811,25
Экономия при брони: -104,93 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
541,97
Экономия при брони: -94,54 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
844,93
Экономия при брони: -161,65 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
549,16
Экономия при брони: -101,73 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,50
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,92
Экономия при брони: -89,32 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
793,95
Экономия при брони: -92,40 грн