Мовекс® Актив (Movex® Active)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
564,61
Экономия при брони: -135,53 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
541,61
Экономия при брони: -94,58 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,65
Экономия при брони: -114,79 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
522,00
Экономия при брони: -76,10 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
783,20
Экономия при брони: -94,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,30
Экономия при брони: -81,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
782,50
Экономия при брони: -94,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,23
Экономия при брони: -19,65 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
833,89
Экономия при брони: -29,39 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -71,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
782,50
Экономия при брони: -94,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
543,99
Экономия при брони: -113,13 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
848,07
Экономия при брони: -168,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
562,71
Экономия при брони: -134,12 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
817,54
Экономия при брони: -133,81 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
552,51
Экономия при брони: -123,33 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
819,85
Экономия при брони: -169,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
546,55
Экономия при брони: -117,37 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
811,01
Экономия при брони: -160,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
580,68
Экономия при брони: -151,49 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
843,65
Экономия при брони: -192,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
552,24
Экономия при брони: -98,58 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
826,69
Экономия при брони: -116,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
535,35
Экономия при брони: -104,49 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
834,61
Экономия при брони: -153,53 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
519,40
Экономия при брони: -73,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
537,52
Экономия при брони: -91,71 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
838,00
Экономия при брони: -148,36 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
549,52
Экономия при брони: -120,39 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
831,19
Экономия при брони: -177,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
542,69
Экономия при брони: -96,88 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
846,06
Экономия при брони: -156,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
551,45
Экономия при брони: -122,32 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
843,40
Экономия при брони: -189,91 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
545,44
Экономия при брони: -116,45 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
850,33
Экономия при брони: -139,02 грн