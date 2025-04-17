Мовекс® Актив (Movex® Active)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -71,90 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
806,40
Экономия при брони: -112,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,85
Экономия при брони: -15,84 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
754,41
Экономия при брони: -22,63 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -77,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,30
Экономия при брони: -87,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
551,07
Экономия при брони: -113,40 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
859,12
Экономия при брони: -194,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
851,46
Экономия при брони: -46,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,30
Экономия при брони: -87,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
531,51
Экономия при брони: -94,25 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
811,79
Экономия при брони: -103,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -77,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
538,82
Экономия при брони: -85,62 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
815,00
Экономия при брони: -150,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
558,76
Экономия при брони: -121,50 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
832,28
Экономия при брони: -124,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,40
Экономия при брони: -72,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
795,10
Экономия при брони: -130,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -71,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
512,00
Экономия при брони: -71,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
528,28
Экономия при брони: -91,21 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
831,63
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
527,92
Экономия при брони: -89,98 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
830,43
Экономия при брони: -25,05 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
530,74
Экономия при брони: -19,98 грн
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №60
Мови Хелс
810,62
Экономия при брони: -30,00 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мовекс® Актив таблетки, покрытые оболочкой №30
Мови Хелс
517,80
Экономия при брони: -77,70 грн