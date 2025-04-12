Фармакодинамика

Основным действующим веществом комплексного препарата является хондроитина сульфат. Это вещество влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль смазки суставных поверхностей. Нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, берет участие в воспроизведении основного вещества костной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат защищает хрящ от повреждений и способствует ресинтезу его матрикса. При наружном применении препарат замедляет прогрессирование остеопороза, нормализует обмен в гиалиновой ткани, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает выраженность воспаления и боли в пораженных суставах, улучшает качество жизни больного. Противовоспалительная активность хондроитина сульфата, направленная, в основном, на клеточный компонент воспаления, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает активность протеолитических ферментов. Диметилсульфоксид улучшает проникновение хондроитина через кожу.

Фармакокинетика

Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом с молекулярной массой 20 000 — 30 000. Максимальная концентрация его в плазме крови достигается через 3–4 часа после применения, а в синовиальной жидкости — через 4–5 часа. Биодоступность — 13%. Выводится, в основном, почками в течение 24 часов.