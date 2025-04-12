Хондрофлекс (Chondroflex)
Хондрофлекс инструкция по применению
Лекарственная форма
Мазь. Мазь светло-желтого цвета с специфическим запахом. По внешнему виду мазь должна быть однородной.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Хондроитина сульфат.
Код АТС М01А Х25.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Основным действующим веществом комплексного препарата является хондроитина сульфат. Это вещество влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль смазки суставных поверхностей. Нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, берет участие в воспроизведении основного вещества костной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат защищает хрящ от повреждений и способствует ресинтезу его матрикса. При наружном применении препарат замедляет прогрессирование остеопороза, нормализует обмен в гиалиновой ткани, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает выраженность воспаления и боли в пораженных суставах, улучшает качество жизни больного. Противовоспалительная активность хондроитина сульфата, направленная, в основном, на клеточный компонент воспаления, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает активность протеолитических ферментов. Диметилсульфоксид улучшает проникновение хондроитина через кожу.
Фармакокинетика
Хондроитин сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом с молекулярной массой 20 000 — 30 000. Максимальная концентрация его в плазме крови достигается через 3–4 часа после применения, а в синовиальной жидкости — через 4–5 часа. Биодоступность — 13%. Выводится, в основном, почками в течение 24 часов.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, межпозвонковый остеохондроз.
Противопоказания
Тромбофлебит. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность. Период кормления грудью. Детский возраст.
Дети
В детском возрасте эффективность и безопасность препарата не установлены, поэтому не следует применять его таким пациентам.
Способ применения и дозы
Препарат призрачен для наружного применения. Мазь наносят тонким слоем над очагом воспаления и втирают на протяжении 2–3 мин до полного впитывания кожей. Повторяют нанесение 2–3 раза в сутки. Длительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от эффективности и переносимости терапии, он, как правило, составляет 2–3 недели. Не следует превышать рекомендованные дозы и увеличивать длительность лечения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении препарата его взаимодействия с другими лекарственными средствами не установлено.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 г в тубе алюминиевой, помещенной вместе с инструкцией по медицинскому применении в пачку из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.