Хондрофлекс (Chondroflex)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,19
Экономия при брони: -12,47 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
117,48
Экономия при брони: -15,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,22
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,60
Экономия при брони: -42,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
105,96
Экономия при брони: -4,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,82
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,66
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,31
Экономия при брони: -15,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,01
Экономия при брони: -14,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,64
Экономия при брони: -14,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,44
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
115,36
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,97
Экономия при брони: -6,71 грн