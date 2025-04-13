Хондрофлекс (Chondroflex)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 727 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
123,50
Экономия при брони: -26,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
116,60
Экономия при брони: -25,01 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,51
Экономия при брони: -17,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,80
Экономия при брони: -24,37 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,70
Экономия при брони: -20,75 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн