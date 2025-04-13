Киев
Хондрофлекс (Chondroflex)

Хондрофлекс (Chondroflex)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 727 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
106,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
105,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
90,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
105,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
123,50
Экономия при брони: -26,53 грн
96,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
108,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
115,98 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
116,60
Экономия при брони: -25,01 грн
91,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,51
Экономия при брони: -17,01 грн
93,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
96,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
98,78 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,80
Экономия при брони: -24,37 грн
89,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
90,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,70
Экономия при брони: -20,75 грн
92,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
90,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
106,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
95,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
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