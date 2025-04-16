Хондрофлекс (Chondroflex)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
115,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
119,99
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
130,94
Экономия при брони: -6,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
105,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
118,85
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,55
Экономия при брони: -15,44 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,90
Экономия при брони: -15,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
111,57
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
111,99
Экономия при брони: -12,79 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма