Хондрофлекс (Chondroflex)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
130,86
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
129,56
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,81
Экономия при брони: -6,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
109,79
Экономия при брони: -3,97 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,60
Экономия при брони: -40,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
129,40
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,69
Экономия при брони: -7,87 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,33
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,16
Экономия при брони: -15,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма