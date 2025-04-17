Хондрофлекс (Chondroflex)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
103,39
Экономия при брони: -15,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
131,52
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
106,92
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
121,02
Экономия при брони: -7,31 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн