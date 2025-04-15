Хондрофлекс (Chondroflex)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,58
Экономия при брони: -16,02 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,70
Экономия при брони: -41,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,60
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,68
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,60
Экономия при брони: -41,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
115,11
Экономия при брони: -16,55 грн