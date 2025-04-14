Хондрофлекс (Chondroflex)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,08
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
118,53
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,70
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
124,64
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
129,97
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
124,11
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
124,42
Экономия при брони: -7,74 грн