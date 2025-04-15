Хондрофлекс (Chondroflex)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
111,26
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
115,13
Экономия при брони: -18,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
121,80
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
128,60
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,77
Экономия при брони: -5,35 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
104,65
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
110,88
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
116,56
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
130,22
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн