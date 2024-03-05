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Активные вещества — “Х”ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*)

ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*) Действующее вещество

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Найдено: 16 препаратов
Структум® капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60; Pierre Fabre Medicament Production
Структум® Капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60 Pierre Fabre Medicament Production
В 946 аптеках
от 1213,47 грн
Цены в аптеках
Стаурум раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Стаурум Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 731 аптеке
от 763,80 грн
Цены в аптеках
Хондрофлекс мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1; Юнифарма
Хондрофлекс Мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1 Юнифарма
В 698 аптеках
от 74,35 грн
Цены в аптеках
Хондра-Сила® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Фармак
Хондра-Сила® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Фармак
В 614 аптеках
от 85,40 грн
Цены в аптеках
Хондросат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Stada
Хондросат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Stada
В 434 аптеках
от 350,00 грн
Цены в аптеках
Хитарт раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Хитарт Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 294 аптеках
от 669,40 грн
Цены в аптеках
Артифлекс Хондро раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Артифлекс Хондро Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 276 аптеках
от 522,57 грн
Цены в аптеках
Артифлекс Хондро раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Артифлекс Хондро Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробке, в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 160 аптеках
от 537,93 грн
Цены в аптеках
Артрокс раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Артрокс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 2 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 128 аптеках
от 563,50 грн
Цены в аптеках
Артеджа инъекции раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фитофарм
Артеджа инъекции Раствор для инъекций, 200 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фитофарм
В 71 аптеке
от 690,00 грн
Цены в аптеках
Мукосат Neo раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 2 мл, № 10; Белмедпрепараты
Мукосат Neo Раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 2 мл, № 10 Белмедпрепараты
В 1 аптеке других городов
от 696,20 грн
Цены в других городах
Хондроитин-Фитофарм эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 25 г, № 1; Фитофарм
Хондроитин-Фитофарм Эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 25 г, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Хондроитин-Фитофарм эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 40 г, № 1; Фитофарм
Хондроитин-Фитофарм Эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Хондроитиновая мазь мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хондроитиновая мазь Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Артрида раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Farmlyga
Артрида Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Farmlyga
Нет в наличии
Артеджа® эмульгель эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 40 г, № 1; Фитофарм
Артеджа® эмульгель Эмульгель для наружного применения, 5 %, туба, 40 г, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, капсулы пролонгированного действия, таблетки, таблетки п/о, мазь, гель для наружного применения, р-р для инъекций.

высокомолекулярный мукополисахарид, который в значительных количествах содержится в различных видах соединительной ткани, особенно в хрящевой. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль лубриканта суставных поверхностей. Нормализует продукцию синовиальной жидкости, улучшает подвижность суставов, необходим для воспроизведения основного вещества костной и хрящевой ткани. Хондроитин сульфат защищает хрящ от повреждений и способствует ресинтезу его матрикса. Замедляет прогрессирование остеопороза, нормализует обмен гиалина, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает выраженность воспаления и боли в пораженных суставах, улучшает качество жизни больного. In vitro установлена противовоспалительная активность хондроитин сульфата, направленная в основном на клеточный компонент воспаления. Хондроитин сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает активность протеолитических ферментов.
После однократного приема внутрь в средней терапевтической дозе Cmax хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч, биодоступность составляет 13%. Выводится в течение 24 ч, главным образом с мочой.

дегенеративные заболевания суставов и позвоночника — остеоартроз, остеохондроз.

внутрь, запивая небольшим количеством воды. Суточная доза составляет 1 г (по 500 мг 2 раза в сутки). Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 мес, период последействия после отмены хондроитин сульфата — 3–5 мес в зависимости от локализации и стадии заболевания. Продолжительность повторных курсов лечения устанавливается индивидуально.
Наружно применяют в форме мази, геля, которые наносят тонким слоем над очагом воспаления и втирают на протяжении 2–3 мин до полного впитывания. Процедуру повторяют 2–3 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 2 нед.
Инъекции. Препарат вводят в/м по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу повышают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 мес.

повышенная чувствительность к хондроитин сульфату, тромбофлебит, склонность к кровоточивости, почечная недостаточность.

кожно-аллергические реакции.