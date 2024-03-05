ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ* (CHONDROITINI SULFAS*) Действующее вещество
высокомолекулярный мукополисахарид, который в значительных количествах содержится в различных видах соединительной ткани, особенно в хрящевой. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль лубриканта суставных поверхностей. Нормализует продукцию синовиальной жидкости, улучшает подвижность суставов, необходим для воспроизведения основного вещества костной и хрящевой ткани. Хондроитин сульфат защищает хрящ от повреждений и способствует ресинтезу его матрикса. Замедляет прогрессирование остеопороза, нормализует обмен гиалина, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает выраженность воспаления и боли в пораженных суставах, улучшает качество жизни больного. In vitro установлена противовоспалительная активность хондроитин сульфата, направленная в основном на клеточный компонент воспаления. Хондроитин сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает активность протеолитических ферментов.
После однократного приема внутрь в средней терапевтической дозе Cmax хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч, биодоступность составляет 13%. Выводится в течение 24 ч, главным образом с мочой.
дегенеративные заболевания суставов и позвоночника — остеоартроз, остеохондроз.
внутрь, запивая небольшим количеством воды. Суточная доза составляет 1 г (по 500 мг 2 раза в сутки). Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 мес, период последействия после отмены хондроитин сульфата — 3–5 мес в зависимости от локализации и стадии заболевания. Продолжительность повторных курсов лечения устанавливается индивидуально.
Наружно применяют в форме мази, геля, которые наносят тонким слоем над очагом воспаления и втирают на протяжении 2–3 мин до полного впитывания. Процедуру повторяют 2–3 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 2 нед.
Инъекции. Препарат вводят в/м по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу повышают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 мес.
повышенная чувствительность к хондроитин сульфату, тромбофлебит, склонность к кровоточивости, почечная недостаточность.
кожно-аллергические реакции.