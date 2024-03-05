высокомолекулярный мукополисахарид, который в значительных количествах содержится в различных видах соединительной ткани, особенно в хрящевой. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль лубриканта суставных поверхностей. Нормализует продукцию синовиальной жидкости, улучшает подвижность суставов, необходим для воспроизведения основного вещества костной и хрящевой ткани. Хондроитин сульфат защищает хрящ от повреждений и способствует ресинтезу его матрикса. Замедляет прогрессирование остеопороза, нормализует обмен гиалина, стимулирует регенерацию суставного хряща, уменьшает выраженность воспаления и боли в пораженных суставах, улучшает качество жизни больного. In vitro установлена противовоспалительная активность хондроитин сульфата, направленная в основном на клеточный компонент воспаления. Хондроитин сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает активность протеолитических ферментов.

После однократного приема внутрь в средней терапевтической дозе C max хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч, биодоступность составляет 13%. Выводится в течение 24 ч, главным образом с мочой.