Хондрофлекс (Chondroflex)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
112,66
Экономия при брони: -10,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека бам
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
116,87
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
116,01
Экономия при брони: -16,86 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
106,94
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
108,84
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
125,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
113,08
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Хондрофлекс мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Юнифарма
114,26
Экономия при брони: -5,44 грн