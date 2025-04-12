одновременный прием пищи снижает адсорбционную активность препарата (принимают за 1–1,5 ч до или после приема пищи). Длительный прием (>15 сут) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызывать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

Применение препарата обусловливает окрашивание кала в черный цвет.

При гиповитаминозе, который может развиться вследствие длительного приема активированного угля, необходим прием поливитаминов.

Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения препаратом Сорбекс использовать другие противозачаточные средства.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данных о негативном влиянии лекарственного средства Сорбекс в период беременности и кормления грудью не выявлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Сорбекс не противопоказан при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Дети. Детям в возрасте младше 7 лет нецелесообразно применять препарат в данной лекарственной форме.