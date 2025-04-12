Сорбекс® (Sorbex®)
Сорбекс инструкция по применению
Состав
Уголь активированный - 0,25 г
Фармакологические свойства
энтеросорбент Сорбекс оказывает детоксикационное действие.
Активное вещество лекарственного средства Сорбекс — уголь активированный растительного происхождения с развитой активной поверхностью, способной адсорбировать газы и жидкие токсические соединения, образовывающиеся и скапливающиеся в избыточном количестве при острых и хронических заболеваниях или попадающие в организм из окружающей среды.
Сорбекс является нетоксичным инертным веществом, не подвергается химическим изменениям и метаболическим преобразованиям в организме, не всасывается из просвета кишечника, не попадает за пределы ЖКТ, не определяется в каких-либо концентрациях в биологических жидкостях и выводится из организма с калом.
Показания Сорбекс
Сорбекс применяют:
- при хронических отравлениях бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), продуктами питания, лекарственными препаратами, при алкогольно-пищевых перегрузках с целью уменьшения поглощения, предупреждения дальнейшего всасывания и ускорения выведения из организма токсических веществ;
- при проживании в неблагоприятных экологических условиях или действии вредных производственных факторов, изменении обычного образа питания во время отпуска, командировки, путешествия;
- в качестве вспомогательной терапии:
- при расстройствах и инфекционных заболеваниях ЖКТ (диспепсия, метеоризм, кишечная инфекция, острый и хронический вирусный гепатит);
- при заболеваниях, сопровождающихся синдромом эндогенной интоксикации: острые и хронические поражения печени, почек, аллергические, аутоиммунные и онкологические заболевания, а также при повышенном уровне ХС.
Применение Сорбекс
взрослые. При метеоризме и диспепсии: по 1–3 капсулы 3–4 раза в сутки.
При отравлениях и интоксикациях: по 2–6 капсул 3 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 7 лет назначают по 1–3 капсулы 3–4 раза в сутки.
Препарат применяют за 1,5–2 ч до или после еды или приема лекарственных средств, запивая водой.
Курс лечения при острых состояниях составляет до 3–5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, — до 10–15 дней.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к сорбенту; язвенные и эрозивные поражения ЖКТ в стадии обострения, желудочно-кишечное кровотечение, кишечная непроходимость.
Побочные эффекты
возможны тошнота, рвота. Длительное применение может сопровождаться нарушением функции кишечника (диарея, запор), которое устраняется при прекращении приема препарата и применении симптоматической терапии. Длительное применение (>15 сут) может сопровождаться нарушением процесса всасывания и вызывать гиповитаминоз, уменьшение поступления в организм жиров, белков, снижение уровня гормонов, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.
Особые указания
одновременный прием пищи снижает адсорбционную активность препарата (принимают за 1–1,5 ч до или после приема пищи). Длительный прием (>15 сут) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызывать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.
Применение препарата обусловливает окрашивание кала в черный цвет.
При гиповитаминозе, который может развиться вследствие длительного приема активированного угля, необходим прием поливитаминов.
Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения препаратом Сорбекс использовать другие противозачаточные средства.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данных о негативном влиянии лекарственного средства Сорбекс в период беременности и кормления грудью не выявлено.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Сорбекс не противопоказан при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Дети. Детям в возрасте младше 7 лет нецелесообразно применять препарат в данной лекарственной форме.
Взаимодействия
обладая адсорбционными свойствами, при одновременном приеме уголь активированный может снижать эффективность других препаратов. Поэтому при сопутствующей фармакотерапии Сорбекс принимают за 1–1,5 ч до или после приема других лекарственных средств. При условии соблюдения правил приема препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными средствами.
Передозировка
при приеме препарата в дозе, значительно превышающей максимальную разовую, могут развиться тошнота, рвота, запор.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °C отдельно от веществ, выделяющих газы и пары.