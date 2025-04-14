Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,99
Экономия при брони: -13,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,07
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,02
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -4,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,58
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
120,57
Экономия при брони: -7,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,71
Экономия при брони: -9,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,50
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
112,48
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,84
Экономия при брони: -12,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,73
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,60
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,61
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,06
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА