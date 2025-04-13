Киев (адрес не указан)
Доступно в 698 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -6,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,77
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,77
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,32
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,77
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,84
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,71
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,43
Экономия при брони: -6,90 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
105,26
Экономия при брони: -3,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,77
Экономия при брони: -17,74 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,77
Экономия при брони: -17,74 грн