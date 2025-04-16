Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,14
Экономия при брони: -12,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
104,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,94
Экономия при брони: -5,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,86
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,91
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,40
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,60
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,31
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,94
Экономия при брони: -15,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,44
Экономия при брони: -12,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,85
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
104,00
Экономия при брони: -12,00 грн