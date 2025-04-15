Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
55,20
Экономия при брони: -6,54 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,09
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,48
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,54
Экономия при брони: -10,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
58,35
Экономия при брони: -1,65 грн