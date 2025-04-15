Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
105,28
Экономия при брони: -17,28 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
104,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,14
Экономия при брони: -6,43 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
121,92
Экономия при брони: -5,54 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
59,35
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
105,28
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
104,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,60
Экономия при брони: -5,03 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,43
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
54,53
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,03
Экономия при брони: -10,85 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
114,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,86
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,22
Экономия при брони: -12,61 грн