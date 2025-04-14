Одесса (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,19
Экономия при брони: -5,03 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,63
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,20
Экономия при брони: -10,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
113,98
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,50
Экономия при брони: -11,77 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,19
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,40
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,23
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,74
Экономия при брони: -9,22 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,73
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,36
Экономия при брони: -5,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -5,20 грн