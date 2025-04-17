Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
105,26
Экономия при брони: -3,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,85
Экономия при брони: -14,23 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
121,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,96
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
108,39
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
112,02
Экономия при брони: -15,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,39
Экономия при брони: -7,61 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА