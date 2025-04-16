Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,49
Экономия при брони: -9,47 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,70
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,84
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
111,07
Экономия при брони: -7,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
110,59
Экономия при брони: -12,67 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,41
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,70
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
109,90
Экономия при брони: -11,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Сорбекс® капсулы 0.25 г блистер №20
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,70
Экономия при брони: -5,70 грн