Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Мовекс Комфорт инструкция по применению
Состав
Глюкозамина сульфат - 500 мг
Хондроитина сульфат - 400 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глюкозамин является субстратом построения суставного хряща и стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозаминогликаны и протеогликаны являются частью сложной матрицы, из которой состоит хрящ.
Глюкозамин входит в состав эндогенных глюкозаминогликанов хрящевой ткани, стимулирует выработку протеогликанов и увеличивает поглощение сульфата суставным хрящом.
Таким образом, глюкозамин восполняет эндогенный дефицит глюкозамина. Участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты, чем противодействует прогрессированию дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и окружающих мягких тканях; стимулирует образование хондроитинсерной кислоты, нормализует отложение кальция в костной ткани, способствует восстановлению суставных функций и исчезновению болевого синдрома.
Хондроитина сульфат натрия оказывает хондропротекторное действие, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, проявляет противовоспалительный, анальгезирующий эффект. Хондроитина сульфат натрия влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным мукополисахаридом. Препарат замедляет резорбцию костной ткани и снижает потерю кальция, замедляет процессы дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани, «смазывает» суставные поверхности и нормализует выработку суставной жидкости.
Фармакокинетика. Глюкозамина сульфат. Биодоступность глюкозамина при пероральном способе введения — 25–26%. После распределения в тканях Сmax определяют в печени, почках и хрящевой ткани. Около 90% глюкозамина, который поступил в организм пероральным путем, в виде соли глюкозамина всасывается в тонкой кишке и оттуда через портальный кровоток поступает в печень. Значительная часть всосавшегося глюкозамина метаболизируется в печени. Распадается до мочевины, воды и углекислого газа. Около 30% принятой дозы длительно персистирует в соединительной ткани. Выделяется почками и в очень незначительном количестве выводится с калом.
Хондроитина сульфат натрия. После однократного приема хондроитина Сmax в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч. Концентрация в синовиальной жидкости превышает таковую в плазме крови. Биодоступность хондроитина сульфата натрия составляет 13–15%. Выделяется почками в течение 24 ч.
Показания Мовекс Комфорт
дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника; первичный и вторичный остеоартроз, остеохондроз, плечелопаточный периартрит; переломы (для ускорения образования костной мозоли).
Применение Мовекс Комфорт
таблетки принимать внутрь, запивая небольшим количеством жидкости.
В течение первых 3 нед следует применять по 1 таблетке 3 раза в сутки; в последующие дни — по 1–2 таблетки 2 раза в сутки в течение 3 мес. Курс повторить 2–3 раза в год.
По назначению врача лечение может быть более длительным.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, применение не рекомендуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, фенилкетонурия, нарушение функции печени или почек в стадии декомпенсации, склонность к кровотечениям. Не использовать при наличии аллергии на моллюсков.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: диспепсия, тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея, запор, вздутие кишечника.
Со стороны кожи и ее структур: дерматит, выпадение волос.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные высыпания, крапивницу, гиперемию, экзему, зуд, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, общая слабость, сонливость, бессонница, повышенная утомляемость, головокружение, расстройства зрения.
Другие: отек.
Все побочные эффекты исчезают после прекращения лечения.
Особые указания
не превышать рекомендованную дозу.
В начале лечения у больных сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня глюкозы в крови. Применять только под наблюдением врача у пациентов с тромбофлебитами. С осторожностью применять у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с тем, что клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат в этот период не следует применять.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования о влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. В случае возникновения во время применения препарата сонливости, утомляемости, головокружения и/или нарушений зрения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
увеличивает всасывание тетрациклинов в ЖКТ, уменьшает всасывание пенициллинов и хлорамфеникола.
При применении препарата снижается потребность в НПВП.
Препарат может усиливать действие антикоагулянтов, что требует контроля показателей свертывания крови при одновременном применении. Может повлиять на концентрацию в крови циклоспорина и варфарина.
Передозировка
возможно усиление побочных эффектов. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.