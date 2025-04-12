фармакодинамика. Глюкозамин является субстратом построения суставного хряща и стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозаминогликаны и протеогликаны являются частью сложной матрицы, из которой состоит хрящ.

Глюкозамин входит в состав эндогенных глюкозаминогликанов хрящевой ткани, стимулирует выработку протеогликанов и увеличивает поглощение сульфата суставным хрящом.

Таким образом, глюкозамин восполняет эндогенный дефицит глюкозамина. Участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты, чем противодействует прогрессированию дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и окружающих мягких тканях; стимулирует образование хондроитинсерной кислоты, нормализует отложение кальция в костной ткани, способствует восстановлению суставных функций и исчезновению болевого синдрома.

Хондроитина сульфат натрия оказывает хондропротекторное действие, стимулирует регенерацию хрящевой ткани, проявляет противовоспалительный, анальгезирующий эффект. Хондроитина сульфат натрия влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, является высокомолекулярным мукополисахаридом. Препарат замедляет резорбцию костной ткани и снижает потерю кальция, замедляет процессы дегенерации хрящевой ткани. Препятствует сжатию соединительной ткани, «смазывает» суставные поверхности и нормализует выработку суставной жидкости.

Фармакокинетика. Глюкозамина сульфат. Биодоступность глюкозамина при пероральном способе введения — 25–26%. После распределения в тканях С max определяют в печени, почках и хрящевой ткани. Около 90% глюкозамина, который поступил в организм пероральным путем, в виде соли глюкозамина всасывается в тонкой кишке и оттуда через портальный кровоток поступает в печень. Значительная часть всосавшегося глюкозамина метаболизируется в печени. Распадается до мочевины, воды и углекислого газа. Около 30% принятой дозы длительно персистирует в соединительной ткани. Выделяется почками и в очень незначительном количестве выводится с калом.

Хондроитина сульфат натрия. После однократного приема хондроитина С max в плазме крови достигается через 3–4 ч, в синовиальной жидкости — через 4–5 ч. Концентрация в синовиальной жидкости превышает таковую в плазме крови. Биодоступность хондроитина сульфата натрия составляет 13–15%. Выделяется почками в течение 24 ч.