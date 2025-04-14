Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
421,44
Экономия при брони: -32,81 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
610,44
Экономия при брони: -54,48 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1074,67
Экономия при брони: -121,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
421,75
Экономия при брони: -33,12 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
610,90
Экономия при брони: -54,94 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1034,89
Экономия при брони: -81,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
428,07
Экономия при брони: -28,67 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
592,46
Экономия при брони: -39,41 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1159,31
Экономия при брони: -86,27 грн
1073,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -98,80 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
684,30
Экономия при брони: -147,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,82
Экономия при брони: -34,41 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
597,17
Экономия при брони: -51,38 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1011,64
Экономия при брони: -58,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
490,69
Экономия при брони: -29,95 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
679,80
Экономия при брони: -41,49 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1174,30
Экономия при брони: -71,67 грн
1102,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
415,32
Экономия при брони: -26,68 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
592,42
Экономия при брони: -46,63 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1042,95
Экономия при брони: -89,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
427,28
Экономия при брони: -38,87 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
603,46
Экономия при брони: -57,56 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1064,50
Экономия при брони: -111,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
424,32
Экономия при брони: -21,32 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
613,74
Экономия при брони: -44,45 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1062,38
Экономия при брони: -94,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,33
Экономия при брони: -18,04 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
605,75
Экономия при брони: -35,69 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1048,55
Экономия при брони: -132,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
486,09
Экономия при брони: -25,86 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
604,15
Экономия при брони: -33,40 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1063,59
Экономия при брони: -76,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
431,84
Экономия при брони: -31,02 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
590,93
Экономия при брони: -46,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1040,33
Экономия при брони: -106,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
424,21
Экономия при брони: -20,51 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
612,51
Экономия при брони: -43,22 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1058,16
Экономия при брони: -90,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
586,82
Экономия при брони: -17,15 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
998,17
Экономия при брони: -30,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
482,51
Экономия при брони: -22,41 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
582,03
Экономия при брони: -43,77 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1056,04
Экономия при брони: -85,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1027,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
485,77
Экономия при брони: -25,67 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
603,92
Экономия при брони: -65,66 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1063,19
Экономия при брони: -93,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
418,22
Экономия при брони: -42,59 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
596,71
Экономия при брони: -31,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1052,59
Экономия при брони: -136,48 грн