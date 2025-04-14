Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1067,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
475,39
Экономия при брони: -15,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
590,99
Экономия при брони: -48,11 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1041,79
Экономия при брони: -33,48 грн
1008,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
442,19
Экономия при брони: -26,83 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
636,79
Экономия при брони: -38,64 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1094,14
Экономия при брони: -137,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1018,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -69,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1082,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1057,92 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
419,46
Экономия при брони: -43,95 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
607,58
Экономия при брони: -49,91 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1069,95
Экономия при брони: -132,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1022,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
430,63
Экономия при брони: -19,06 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
598,48
Экономия при брони: -45,02 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1053,62
Экономия при брони: -68,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1060,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
435,77
Экономия при брони: -24,20 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
605,63
Экономия при брони: -52,17 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1068,33
Экономия при брони: -83,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1061,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1061,74 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1059,25 грн