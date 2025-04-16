Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
423,46
Экономия при брони: -63,16 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
604,03
Экономия при брони: -58,12 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1023,26
Экономия при брони: -80,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
425,45
Экономия при брони: -24,38 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
629,66
Экономия при брони: -30,27 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1108,21
Экономия при брони: -53,27 грн
1054,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
423,57
Экономия при брони: -62,88 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
586,25
Экономия при брони: -72,16 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1063,69
Экономия при брони: -121,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
441,54
Экономия при брони: -78,86 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
610,15
Экономия при брони: -81,67 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1061,18
Экономия при брони: -119,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1028,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
421,80
Экономия при брони: -59,12 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
601,69
Экономия при брони: -73,21 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1059,26
Экономия при брони: -118,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -97,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
418,62
Экономия при брони: -55,94 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
653,67
Экономия при брони: -125,19 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1153,84
Экономия при брони: -212,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,59
Экономия при брони: -59,02 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
595,68
Экономия при брони: -46,71 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1010,16
Экономия при брони: -84,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1007,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,59
Экономия при брони: -64,02 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
602,95
Экономия при брони: -53,98 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1061,48
Экономия при брони: -117,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,19
Экономия при брони: -63,62 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
607,89
Экономия при брони: -58,92 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1050,00
Экономия при брони: -105,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
407,13
Экономия при брони: -48,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
580,86
Экономия при брони: -31,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1014,16
Экономия при брони: -88,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,72
Экономия при брони: -62,11 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
603,00
Экономия при брони: -88,56 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1021,52
Экономия при брони: -79,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,79
Экономия при брони: -56,67 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
663,72
Экономия при брони: -25,16 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1008,22
Экономия при брони: -65,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -108,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
492,49
Экономия при брони: -31,57 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
622,83
Экономия при брони: -89,54 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1101,62
Экономия при брони: -139,41 грн