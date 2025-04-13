Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1087,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
632,70
Экономия при брони: -64,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -66,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1022,76 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,64
Экономия при брони: -30,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
607,09
Экономия при брони: -43,44 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1050,87
Экономия при брони: -104,51 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
436,21
Экономия при брони: -49,64 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
604,15
Экономия при брони: -58,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1063,59
Экономия при брони: -100,42 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
496,43
Экономия при брони: -21,51 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
655,40
Экономия при брони: -118,92 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1054,71
Экономия при брони: -95,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
414,13
Экономия при брони: -27,16 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
644,49
Экономия при брони: -114,58 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1057,79
Экономия при брони: -119,18 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
628,17
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
611,38
Экономия при брони: -74,90 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1013,75
Экономия при брони: -54,56 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
419,13
Экономия при брони: -16,00 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
574,37
Экономия при брони: -20,85 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1002,82
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
611,35
Экономия при брони: -47,38 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1016,29
Экономия при брони: -77,33 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1024,54 грн