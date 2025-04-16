Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
419,54
Экономия при брони: -43,98 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
573,65
Экономия при брони: -40,85 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1001,56
Экономия при брони: -73,39 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
410,32
Экономия при брони: -28,60 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
615,32
Экономия при брони: -31,97 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1062,43
Экономия при брони: -55,20 грн
1007,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1025,58
Экономия при брони: -53,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
428,02
Экономия при брони: -50,68 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
622,19
Экономия при брони: -62,17 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1077,01
Экономия при брони: -105,36 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -91,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
426,42
Экономия при брони: -46,72 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
574,80
Экономия при брони: -34,27 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1070,84
Экономия при брони: -153,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
410,63
Экономия при брони: -32,87 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
615,31
Экономия при брони: -56,03 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1058,36
Экономия при брони: -55,75 грн
1002,61 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,40
Экономия при брони: -39,64 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,91
Экономия при брони: -34,63 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1040,56
Экономия при брони: -38,38 грн
1002,18 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
485,20
Экономия при брони: -106,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,29
Экономия при брони: -37,59 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
586,47
Экономия при брони: -45,94 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1064,10
Экономия при брони: -145,54 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,00
Экономия при брони: -29,54 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
575,76
Экономия при брони: -57,72 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1005,24
Экономия при брони: -86,33 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
420,36
Экономия при брони: -42,74 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
599,63
Экономия при брони: -40,29 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1054,98
Экономия при брони: -48,61 грн
1006,37 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
425,94
Экономия при брони: -48,32 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
594,13
Экономия при брони: -34,79 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1071,55
Экономия при брони: -62,75 грн
1008,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
413,47
Экономия при брони: -33,77 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
589,79
Экономия при брони: -49,26 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
999,14
Экономия при брони: -81,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,50
Экономия при брони: -42,80 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
608,89
Экономия при брони: -68,36 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1096,33
Экономия при брони: -178,51 грн