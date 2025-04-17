Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -95,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
628,17
Экономия при брони: -18,85 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1028,70
Экономия при брони: -30,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -95,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
393,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
431,69
Экономия при брони: -54,01 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
609,69
Экономия при брони: -66,09 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1073,36
Экономия при брони: -113,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1022,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
500,89
Экономия при брони: -26,74 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
708,51
Экономия при брони: -37,83 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1024,71
Экономия при брони: -64,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
452,61
Экономия при брони: -54,40 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,79
Экономия при брони: -50,19 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1045,37
Экономия при брони: -157,31 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1058,43 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,09
Экономия при брони: -50,68 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
596,14
Экономия при брони: -52,65 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1050,54
Экономия при брони: -209,11 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
426,68
Экономия при брони: -28,47 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
590,69
Экономия при брони: -47,09 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1031,31
Экономия при брони: -143,25 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
395,49
Экономия при брони: -23,89 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
573,09
Экономия при брони: -22,99 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1041,89
Экономия при брони: -199,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
475,80
Экономия при брони: -100,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,88
Экономия при брони: -40,23 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
590,19
Экономия при брони: -54,34 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1001,31
Экономия при брони: -30,86 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
417,60
Экономия при брони: -39,86 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
589,79
Экономия при брони: -60,01 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1202,96
Экономия при брони: -36,28 грн
1166,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
440,22
Экономия при брони: -15,54 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
632,81
Экономия при брони: -22,34 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1115,64
Экономия при брони: -39,39 грн
1076,25 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,60
Экономия при брони: -128,90 грн