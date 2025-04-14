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Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)

Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 157 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
918,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
482,95
Экономия при брони: -22,25 грн
460,70 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
581,81
Экономия при брони: -42,63 грн
539,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1016,85
Экономия при брони: -79,04 грн
937,81 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
450,60 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
984,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
564,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,57
Экономия при брони: -17,70 грн
460,87 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,96
Экономия при брони: -58,67 грн
535,29 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1217,71
Экономия при брони: -45,03 грн
1172,68 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
357,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
418,84
Экономия при брони: -22,56 грн
396,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
608,84
Экономия при брони: -65,72 грн
543,12 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1012,12
Экономия при брони: -69,77 грн
942,35 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
369,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,03
Экономия при брони: -19,75 грн
396,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,45
Экономия при брони: -47,27 грн
546,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1044,76
Экономия при брони: -143,34 грн
901,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -90,80 грн
560,90 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
564,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
908,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
420,37
Экономия при брони: -52,52 грн
367,85 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
561,43
Экономия при брони: -25,87 грн
535,56 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1015,80
Экономия при брони: -62,52 грн
953,28 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
397,90 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
519,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
438,81
Экономия при брони: -42,53 грн
396,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
616,25
Экономия при брони: -80,17 грн
536,08 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1088,00
Экономия при брони: -186,58 грн
901,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -91,40 грн
560,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,31
Экономия при брони: -18,09 грн
460,22 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
580,84
Экономия при брони: -21,96 грн
558,88 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1007,08
Экономия при брони: -53,20 грн
953,88 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
401,40 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
903,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
433,20
Экономия при брони: -22,26 грн
410,94 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
611,40
Экономия при брони: -31,41 грн
579,99 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1077,22
Экономия при брони: -55,35 грн
1021,87 грн
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