Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
482,95
Экономия при брони: -22,25 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
581,81
Экономия при брони: -42,63 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1016,85
Экономия при брони: -79,04 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,57
Экономия при брони: -17,70 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,96
Экономия при брони: -58,67 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1217,71
Экономия при брони: -45,03 грн
1172,68 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
418,84
Экономия при брони: -22,56 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
608,84
Экономия при брони: -65,72 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1012,12
Экономия при брони: -69,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,03
Экономия при брони: -19,75 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,45
Экономия при брони: -47,27 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1044,76
Экономия при брони: -143,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -90,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
420,37
Экономия при брони: -52,52 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
561,43
Экономия при брони: -25,87 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1015,80
Экономия при брони: -62,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
438,81
Экономия при брони: -42,53 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
616,25
Экономия при брони: -80,17 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1088,00
Экономия при брони: -186,58 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -91,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,31
Экономия при брони: -18,09 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
580,84
Экономия при брони: -21,96 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1007,08
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
433,20
Экономия при брони: -22,26 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
611,40
Экономия при брони: -31,41 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1077,22
Экономия при брони: -55,35 грн
1021,87 грн