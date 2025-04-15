Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
457,46
Экономия при брони: -79,52 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
589,08
Экономия при брони: -86,91 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1068,83
Экономия при брони: -100,63 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
471,10
Экономия при брони: -89,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
475,80
Экономия при брони: -93,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
424,39
Экономия при брони: -37,89 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
587,52
Экономия при брони: -55,96 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1066,01
Экономия при брони: -134,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
424,73
Экономия при брони: -54,37 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
605,86
Экономия при брони: -55,07 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1070,85
Экономия при брони: -109,93 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -88,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
471,10
Экономия при брони: -89,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
471,10
Экономия при брони: -89,00 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,90
Экономия при брони: -128,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,60
Экономия при брони: -127,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
484,80
Экономия при брони: -102,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,36
Экономия при брони: -58,44 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
602,49
Экономия при брони: -69,42 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1085,95
Экономия при брони: -154,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -107,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс