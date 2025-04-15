Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,96
Экономия при брони: -59,21 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
617,35
Экономия при брони: -23,63 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
413,70
Экономия при брони: -36,27 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
581,42
Экономия при брони: -38,37 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1224,74
Экономия при брони: -55,65 грн
1169,09 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -112,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
471,10
Экономия при брони: -94,30 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -113,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
434,46
Экономия при брони: -14,53 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
632,17
Экономия при брони: -21,14 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1113,53
Экономия при брони: -37,24 грн
1076,29 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,60
Экономия при брони: -132,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
421,93
Экономия при брони: -64,60 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
609,22
Экономия при брони: -76,49 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1162,68
Экономия при брони: -208,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
409,23
Экономия при брони: -44,72 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
592,76
Экономия при брони: -43,84 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1043,55
Экономия при брони: -158,51 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
432,99
Экономия при брони: -53,84 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
581,86
Экономия при брони: -79,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1015,90
Экономия при брони: -123,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
415,87
Экономия при брони: -58,63 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
593,22
Экономия при брони: -67,22 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1005,99
Экономия при брони: -113,98 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
422,31
Экономия при брони: -64,43 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
623,35
Экономия при брони: -121,18 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1099,24
Экономия при брони: -224,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
497,26
Экономия при брони: -22,73 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
607,78
Экономия при брони: -89,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
415,24
Экономия при брони: -58,07 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
637,87
Экономия при брони: -75,84 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
470,70
Экономия при брони: -93,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1034,86 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс