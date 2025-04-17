Мовекс® Комфорт (Movex® Comfort)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
419,82
Экономия при брони: -39,15 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
599,00
Экономия при брони: -65,98 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1054,53
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,60
Экономия при брони: -118,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
426,77
Экономия при брони: -46,66 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
608,78
Экономия при брони: -96,54 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1071,75
Экономия при брони: -102,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -98,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
671,60
Экономия при брони: -118,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
423,89
Экономия при брони: -43,78 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
604,66
Экономия при брони: -92,42 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1024,57
Экономия при брони: -55,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
609,64
Экономия при брони: -97,40 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1033,51
Экономия при брони: -63,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
478,81
Экономия при брони: -18,28 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
594,71
Экономия при брони: -82,72 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1018,02
Экономия при брони: -38,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
481,44
Экономия при брони: -21,30 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
598,48
Экономия при брони: -86,49 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1048,30
Экономия при брони: -69,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
651,70
Экономия при брони: -98,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
427,86
Экономия при брони: -52,43 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
610,32
Экономия при брони: -67,11 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1092,61
Экономия при брони: -172,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
419,09
Экономия при брони: -32,59 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
591,91
Экономия при брони: -63,74 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1002,72
Экономия при брони: -82,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
1011,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
471,10
Экономия при брони: -92,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -99,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №30
Мови Хелс
416,00
Экономия при брони: -40,86 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
604,70
Экономия при брони: -76,53 грн
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №120
Мови Хелс
954,55
Экономия при брони: -34,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Мовекс® Комфорт таблетки, покрытые оболочкой бутылка №60
Мови Хелс
652,30
Экономия при брони: -99,00 грн